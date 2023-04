Napoli, c’è un caso spinoso da risolvere: un titolare rischia di svincolarsi a costo zero

La dirigenza della SSC Napoli è al lavoro per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis deve infatti risolvere alcune questioni spinose riguardanti, in particolare, due calciatori azzurri: Hirving Lozano e Piotr Zielinksi.

I giocatori partenopei, infatti, hanno il contratto in scadenza il prossimo anno e, in caso di mancato rinnovo, rischiano di andare via a zero a giugno 2024. Mentre il polacco sarebbe intenzionato a rinnovare alle cifre stabilite dalla proprietà azzurro, l’attaccante messicano sembra meno propenso.

Visto il contratto in scadenza, difficilmente i club accontenteranno le richieste del Napoli, il quale chiede almeno 40 milioni di euro per cedere il suo attaccante. Le offerte, infatti, potrebbero aggirarsi a poco più della metà.

Per questo motivo il rischio è quello di perderlo a zero la prossima stagione. Con Lozano, infatti, le trattative per il rinnovo sono ferme e non vi è la volontà dell’attaccante di firmare a cifre più basse. L’unica opzione, in questo momento, sembra quindi la permanenza del giocatore per un altro anno prima di andare via da svincolato.