Napoli, c’è un dato preoccupante su Conte

Il Napoli si trova a fare i conti non solo con il campo, ma anche con numeri che rischiano di raccontare una stagione al di sotto delle aspettative. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche nello scenario più favorevole il rendimento della squadra potrebbe non rispecchiare gli standard abituali del suo allenatore.

Immaginando infatti una chiusura perfetta con cinque vittorie consecutive, gli azzurri arriverebbero a un massimo di 81 punti. Un traguardo che, sulla carta, appare positivo, ma che assume un significato diverso se confrontato con i precedenti del tecnico.

Nella carriera in Serie A, l’allenatore non aveva mai concluso un campionato sotto quota 82 punti. Questo dato evidenzia quanto l’attuale stagione rappresenti una possibile eccezione rispetto a un percorso solitamente caratterizzato da risultati di alto livello.

In passato, proprio 82 punti avevano garantito un secondo posto in classifica al suo primo anno all’Inter, mentre in un’altra occasione, l’anno scorso, si erano rivelati sufficienti per conquistare il titolo e vincere lo scudetto a Napoli. Numeri che sottolineano quanto sia sottile il confine tra successo e rendimento considerato insufficiente.

Alla luce di questi confronti, il Napoli si trova quindi in una corsa non solo contro gli avversari, ma anche contro le statistiche. Chiudere nel migliore dei modi resta fondamentale, ma il rischio di registrare un record negativo personale per l’allenatore appare sempre più concreto.