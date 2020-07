Napoli, c’è un “Mister X” se saltasse Osimhen. ADL ha già comprato un attaccante

Il calciomercato inizierà il prossimo settembre, tuttavia la SSC Napoli è già impegnata a chiudere i prossimi colpi per accontentare il mister Rino Gattuso e sostituire eventuali partenti. Infatti, bisognerà trovare un sostituto di Arek Milik, il quale ha espresso la volontà di cambiare aria.

Il nome che circola con maggiore insistenza per l’attacco è Victor Osimhen. Tuttavia, la storia insegna che quando la trattativa è molto lunga, alla fine il calciatore non approderà mai in azzurro ma si dirigerà verso altri lidi. Esempio lampante è Pepé.

Per questo motivo, per l’attacco azzurro ci sarebbe un “Mister X“, un nome su cui sferrare l’attacco nel caso in cui saltasse il nigeriano. Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di Andrea Belotti, attaccante del Torino e pupillo di Rino Gattuso.

Si tratta di un calciatore ancora molto sottovalutato ma che, in questa stagione, ha già messo a segno 20 reti e ben 90 nelle ultime cinque stagioni. Numeri importanti e che si avvicinano molto a quelli di un altro giocatore in squadra, Dries Mertens.

Tuttavia, è bene ricordare che la SSC Napoli ha già acquistato il sostituto di Arek Milik, ed è anche ufficiale. Si tratta di Andrea Petagna, attaccante della SPAL. Il giocatore è stato acquistato durante il mercato di gennaio per la cifra di 20 milioni di euro e l’intenzione, sia quella del calciatore che della società, è di non separarsi. I numeri di Andrea Petagna sono quasi simili a quelli di Belotti, anche se l’attaccante della SPAL non è ancora esploso. Nella stagione attuale sono 12 le marcature messe a segno, mentre 17 nella passata stagione.