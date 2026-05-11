Napoli, centrocampista vicino all’addio? ADL ha già pronto il sostituto

L’imminente arrivo della fine della stagione porta con sé diversi interrogativi per il Napoli. Tra tutti, quale sarà il destino di Stanislav Lobotka? Molto probabilmente, il centrocampista saluterà il club partenopeo, per affrontare nuove esperienze.

Il calciatore slovacco è arrivato nel team azzurro nell’ormai lontano 2016 dal Celta Vigo. Il suo inserimento, inizialmente, non è stato affatto facile. Ben presto, però, è diventato una delle colonne portanti del Napoli.

Nonostante ciò, Aurelio De Laurentiis, stando a quando trapelato, sarebbe disposto a cederlo. Il possibile addio del giocatore, classe 1995, si inserisce in un quadro più ampio di ringiovanimento della rosa.

Il club azzurro già starebbe guardando oltre. Nel caso in cui Lobotka dovesse andare via, a prendere il suo posto sarebbe un calciatore interno: Billy Gilmour. Lo scozzese, in questa stagione, ha dimostrato di avere buone capacità in campo. Potrebbe essere, dunque, un perfetto sostituto dello slovacco.

ADL ed il suo team, tuttavia, sono anche molto attenti alle dinamiche del marcato. Nel mirino di Giovanni Manna sono caduti ben due centrocampisti. Uno è Arthur Atta, giovane impegnato nell’Udinese. L’altro, invece, è Kenneth Taylor. L’olandese attualmente indossa la maglia della Lazio e spicca per la sua completezza. I profili di entrambi rispettano i requisiti ricercati dal Napoli. Non resta, dunque, che aspettare i risvolti delle trattative estive.