sabato, Giugno 13, 2026
HomeSportCalciomercatoNapoli, Allegri dà direttive chiare: un centrocampista non può essere ceduto
CalciomercatoSerie A

Napoli, Allegri dà direttive chiare: un centrocampista non può essere ceduto

Francesca Panico
Di Francesca Panico
0
Fonte Flickr

Massimiliano Allegri, nonostante non sia ancora ancora ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, sta già dando delle direttive chiare al club azzurro sulle formazioni e sulla composizione della rosa.

Il tecnico ha espressamente detto di volere nel suo sistema di gioco Stanislav Lobotka. Sono anni, ormai, che il centrocampista slovacco è uno dei perni fondamentali della squadra. Sulla scia delle dichiarazioni dell’ex Milan, il team partenopeo è intenzionato a bloccare il giocatore con un nuovo contratto.

Ecco, le parole della “Gazzetta dello Sport” sulla questione:” Massimiliano Allegri non è ancora sbarcato a Napoli, ma intanto ha già dato indicazioni importanti a chi di dovere. E anche il suo Napoli non potrà fare a meno di Stanislav Lobotka.

L’insostituibile è tornato ad essere incedibile. Nonostante una clausola rescissoria che potrebbe spaventare il club, che è accessibile, 25 milioni, anche se valida per l’estero”.

“Lobotka, ora, sembra nuovamente deciso a continuare la sua carriera a Napoli. Due anni fa, fu decisivo l’insediamento di Antonio Conte per fargli cambiare idea. Adesso è l’arrivo di Allegri ad averlo convinto.”

Articolo precedente
Napoli, Lorenzo Lucca pedina di scambio in Serie A: con Allegri in panchina riprende quota l’ipotesi Scamacca?
Francesca Panico
Francesca Panico
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode