Napoli, Allegri dà direttive chiare: un centrocampista non può essere ceduto

Massimiliano Allegri, nonostante non sia ancora ancora ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, sta già dando delle direttive chiare al club azzurro sulle formazioni e sulla composizione della rosa.

Il tecnico ha espressamente detto di volere nel suo sistema di gioco Stanislav Lobotka. Sono anni, ormai, che il centrocampista slovacco è uno dei perni fondamentali della squadra. Sulla scia delle dichiarazioni dell’ex Milan, il team partenopeo è intenzionato a bloccare il giocatore con un nuovo contratto.

Ecco, le parole della “Gazzetta dello Sport” sulla questione:” Massimiliano Allegri non è ancora sbarcato a Napoli, ma intanto ha già dato indicazioni importanti a chi di dovere. E anche il suo Napoli non potrà fare a meno di Stanislav Lobotka.

L’insostituibile è tornato ad essere incedibile. Nonostante una clausola rescissoria che potrebbe spaventare il club, che è accessibile, 25 milioni, anche se valida per l’estero”.

“Lobotka, ora, sembra nuovamente deciso a continuare la sua carriera a Napoli. Due anni fa, fu decisivo l’insediamento di Antonio Conte per fargli cambiare idea. Adesso è l’arrivo di Allegri ad averlo convinto.”