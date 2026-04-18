Napoli, vuole blindare un centrocampista: l’ingaggio da star

Scott McTominay, nel giro di poco tempo, è riuscito a conquistare i cuori dei tifosi. Il centrocampista, in men che non si dica, ha indossato la maglia di titolare ed è diventato uno dei leader della squadra.

Aurelio De Laurentiis non è intenzionato a lasciar andar via lo scozzese. Anzi, vuole bloccarlo con un nuovo contratto. Nelle prossime settimane, il club e gli agenti del calciatore discuteranno sui termini del rinnovo; certamente con un aumento dell’ingaggio.

Ecco, le parole del giornale “La Gazzetta dello Sport” sulla questione:” Scott McTominay ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2028, tempo ce ne sarebbe ma mica poi tanto, perché non si rischia di andare a dodici mesi dalla scadenza.

Come ha confessato Manna «Stiamo parlando, abbiamo un rapporto chiaro e limpido» e per non farsi, reciprocamente, del male, c’è una volontà precisa. Legarsi per un altro biennio, arrivare sino al 2030, ritoccando verso l’alto, intorno alla soglia dei cinque milioni, un ingaggio degno di una star“.

Nonostante, dunque, l’accordo attuale scada tra poco più di due anni, il Napoli vuole giocare d’anticipo, per non subire qualche cambiamento inaspettato. L’aumento della retribuzione non è nient’altro che la conseguenza della qualità delle prestazioni del centrocampista nel Napoli.