Napoli, giovane centrocampista dice addio alla squadra partenopea: i dettagli

Francesca Panico
Matija Popovic dice addio al Napoli ed al campionato italiano.

Il centrocampista, dopo l’esperienza nella Primavera del Monza e nella squadra partenopea, è stato acquistato a titolo definitivo dal CSKA Mosca.

Nel comunicato si legge:” PFC CSKA e Napoli hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Matia Popovic. Il centrocampista serbo diciannovenne ha firmato un triennale. Popovic giocherà per la nostra squadra con la maglia numero 20.

Matia è cresciuto nel Partizan e nel Voevodina. All’età di 18 anni si è trasferito a Napoli. Nella scorsa stagione, ha giocato 26 partite nelle giovanili napoletane, ha segnato 11 gol e ha assistito 4 gol.

Il centrocampista gioca anche per la Nazionale U19 della Serbia. Bentornato a casa, Matia!”.

