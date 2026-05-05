martedì, Maggio 5, 2026
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Napoli, a rischio due centrocampisti: chi rinnoverà?

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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Fonte Flickr

Il Napoli nella prossima stagione sarà travolto da una ventata di cambiamento. Non è assicurata la presenza di Lobotka e Anguissa. Molto probabilmente, tra i due giocatori resterà solo uno.

Secondo il “Corriere della Sport”, a rinnovare il contratto sarà il centrocampista slovacco. Ecco, le parole del giornale:” Tre rinnovi, due riscatti. Anzi: il rinnovo di Rrahmani, il leader di una difesa che con lui cambia sistematicamente volto e rendimento, è già stato firmato da un po’ di settimane e va soltanto ufficializzato. 

Fino al 2029, con due scudetti e la Supercoppa in bacheca e tanti reciproci complimenti: Amir sta per chiudere la sesta stagione al Napoli ed è un totem del gruppo.

Un po’ come Lobotka, scadenza 2027, opzione al 2028 e prospettiva di affiancare il collega fino al 2029: lui non ha voglia di andare, il Napoli vuole trattenerlo e tutti possono vivere ancora felici e contenti.

Questione di dettagli da incastrare, ma c’è la volontà comune a fare la differenza”. 

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