Napoli cerca il riscatto contro l’Inter: Conte pronto a cambiare approccio

Dopo la sconfitta subita contro l’Atalanta, il Napoli è determinato a voltare pagina e puntare a una pronta rivincita, preparandosi per la sfida contro l’Inter a San Siro. Antonio Conte, consapevole della necessità di un cambiamento per evitare prevedibilità e incrementare l’efficacia in attacco, sta valutando nuove strategie e ritocchi tattici per rendere gli azzurri più pericolosi nelle prossime partite.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Conte ha ribadito il suo supporto alla squadra, assicurando ai giocatori che non ha nulla da rimproverare loro. Tuttavia, nello spogliatoio, avvierà una nuova fase della stagione: impostazione di gioco, mirata a rendere il Napoli più audace e incisivo in fase offensiva. La necessità di questo cambio di rotta è evidente, soprattutto per superare alcune difficoltà riscontrate di recente.

Il ruolo di Kvara

Uno degli aspetti su cui Conte si concentrerà è il ruolo di Khvicha Kvaratskhelia. Nelle ultime partite, infatti, l’ala georgiana è apparsa spesso isolata, privando la squadra di un fondamentale punto di riferimento offensivo.

La soluzione potrebbe passare attraverso l’inserimento di David Neres, il talentuoso brasiliano, che potrebbe offrire al Napoli una maggiore imprevedibilità e creatività. La tecnica di Neres, unita alla sua capacità di rompere le linee difensive avversarie, potrebbe rivelarsi un’arma preziosa per Conte, che considera queste modifiche come le prime tappe di un nuovo corso per la squadra.

Si attende quindi di vedere le prime novità tattiche a San Siro, dove Conte potrebbe già apportare i primi aggiustamenti, integrando il brasiliano per dare nuova vitalità e supporto alla manovra offensiva.