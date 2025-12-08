lunedì, Dicembre 8, 2025
Napoli, Cerchione annuncia: “Un amico di Stellini mi ha comunicato dell’acquisto di Mainoo, percentuale vicina al 99%”

L’arrivo di Kobbie Mainoo alla SSC Napoli potrebbe essere davvero imminente. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivate conferme importanti da una fonte vicina a Luca Cerchione, che ai microfoni di Fischio Finale TV ha ribadito come la trattativa stia procedendo con passo deciso.

Il centrocampista del Manchester United, considerato uno dei giovani più promettenti del panorama europeo, sarebbe finito nel mirino del club azzurro già da diverse settimane, ma solo ora i contatti starebbero entrando nella fase più calda.

Le conferme arrivate nelle ultime ore alimentano l’entusiasmo della piazza azzurra, convinta che l’eventuale arrivo del talentuoso classe 2005 possa rappresentare un investimento di grande prospettiva. Se le trattative dovessero concludersi positivamente, Mainoo andrebbe a rinforzare un centrocampo che Antonio Conte desidera rendere ancora più dinamico e imprevedibile, aggiungendo qualità e freschezza a una rosa già competitiva.

“Nei giorni scorsi ho ricevuto una telefonata da un amico di mister Stellini, il quale mi metteva al corrente di aver saputo che ci fosse stata un’accelerata importante per Mainoo, parlando addirittura di percentuali vicine al 99%. Naturalmente la persona che mi ha dato questa indiscrezione di mercato non mi ha citato Stellini come fonte”. Cerchione ha invece escluso, sempre tramite la sua fonte, della possibilità di un arrivo di Pellegrini della Roma.

