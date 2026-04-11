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Napoli, probabile cessione da 45 milioni: “È importante, ma non incedibile”

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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È tempo di novità per i tifosi del Napoli. Recentemente, Emanuele Cammaroto si è espresso sul piano strategico di Antonio Conte.

Ecco, le sue parole a “Napoli Megazine Live”, in onda su Radio Punto Zero:” Spinazzola ha l’entourage che spinge perché ha l’interesse di Inter e Juventus. Il Napoli stima il giocatore, ma non è disposto a fare particolari rilanci.

Con Olivera il Napoli potrebbe ricavare 45 milioni e sta lavorando già su alcuni nomi. L’uruguaiano ha fatto il suo ciclo a Napoli. Potrebbero arrivare richieste da Liga o Premier League. Per il Napoli è importante ma non incedibile.

Il Napoli lavora sulle conferme di Rrahmani e Anguissa. Qualche dubbio rimane sul fronte del camerunese. II Napoli vuole chiudere questo rinnovo. Bisogna capire se vuole restare a Napoli o chiudere il ciclo.

Gli azzurri lavorano su più fronti, è il classico stile Manna. II Napoli lavora su Rios e Gomes, due profili che possono essere considerati dei rinforzi, ma senza le uscite non entra nessuno”.

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