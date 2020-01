Napoli, cessione a sorpresa: con la Juve l’ultima gara di José Maria Callejon?

Il Napoli sembra essere rinato. Dopo prestazioni davvero negative, la squadra di Gennaro Gattuso si è ripresa e, nel giro di una settimana, ha vinto contro la prima e la terza in classifica del campionato di Serie A. Il nuovo allenatore sembra aver dato la carica giusta per iniziare una difficile rincorsa alla Champions League.

La vittoria di ieri al San Paolo è stata un toccasana per la SSC Napoli. Erano quattro partite, infatti, che il Napoli uscita sempre sconfitto dal proprio stadio. Una grande prestazione ha portato gli azzurri a vincere proprio contro la Juventus, grande rivale di sempre.

Come si apprende dall’edizione odierna di TuttoSport, però, c‘è una notizia che ha fatto storcere un po’ il naso ai tifosi napoletani e riguarda José Maria Callejon.

Secondo il giornale, a firma di Raffaele Auriemma, il calciatore potrebbe decidere di lasciare Napoli già durante questo mese di gennaio. Il suo agente, infatti, sarebbe in trattativa con alcuni club spagnoli per cedere il giocatore già nei prossimi giorni. Il suo contratto, infatti, è in scadenza a giugno e, il ragazzo non rinnoverà il contratto.

Inoltre, è in arrivo il suo sostituto: Matteo Politano. La vittoria contro la Juventus, quindi, può essere stata la sua ultima gara al San Paolo e con la maglia del Napoli. La prossima partita, infatti, il Napoli la giocherà a mercato già chiuso. Il viso dell’attaccante, ieri ma non solo, sembrava molto deluso, deluso per una situazione che lo porterà via da Napoli.