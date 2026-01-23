venerdì, Gennaio 23, 2026
Napoli, altre due cessioni in arrivo

Di Francesca Panico
La SSC Napoli, nonostante il vincolo del “saldo zero”, ugualmente sta concludendo grandi affari sul mercato.

Dopo le cessioni in prestito di Noa Lang e Lorenzo Lucca, anche per altri due calciatori è giunto il tempo di dire addio al club partenopeo per un po’ di tempo.

Stando a quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, nell’allenamento di ieri erano assenti Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino. Il difensore probabilmente andrà alla Cremonese e l’attaccante al Venezia.

Con molta probabilità, i due giocatori saranno assenti nell’imminente partita contro la Juve.

Il Napoli li guarderà da lontano. Il rientro nel team di ADL è previsto per l’estate.

