Napoli, altre due cessioni in arrivo

La SSC Napoli, nonostante il vincolo del “saldo zero”, ugualmente sta concludendo grandi affari sul mercato.

Dopo le cessioni in prestito di Noa Lang e Lorenzo Lucca, anche per altri due calciatori è giunto il tempo di dire addio al club partenopeo per un po’ di tempo.

Stando a quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, nell’allenamento di ieri erano assenti Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino. Il difensore probabilmente andrà alla Cremonese e l’attaccante al Venezia.

Con molta probabilità, i due giocatori saranno assenti nell’imminente partita contro la Juve.

Il Napoli li guarderà da lontano. Il rientro nel team di ADL è previsto per l’estate.