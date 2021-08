Napoli, cessione di Luperto ad un passo: l’obiettivo è ritornare ma da titolare

Il mercato del Napoli, nonostante sia ormai iniziato il mercato d’agosto, è ancora fermo. Vista la mancata qualificazione in Champions League, il club non può permettersi di spendere in maniera avventata e sta aspettando di cedere.

In questi giorni il dirigente azzurro Cristiano Giuntoli e il presidente Aurelio De Laurentiis sono impegnati nel cedere gli esuberi presenti in rosa, con alcuni giocatori destinati ad andare via da Napoli.

Tra questi vi è anche Sebastiano Luperto, il quale è ad un passo dall’essere ufficializzato da parte dell’Empoli.

L’obiettivo di Luperto è andare via da Napoli per crescere, restare in Serie A e semmai provare a ritornare, un giorno, in maglia azzurra, ma da titolare.

La sua carriera a Napoli non è stata sicuramente esaltante. Durante l’esperienza con Carlo Ancelotti, però, il giocatore è riuscito ad essere comunque un punto di riferimento in mancanza dei difensori titolari.