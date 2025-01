Napoli, cessione Folorunsho in via di definizione: stabilita la cifra che incasserà il club partenopeo

Il mercato di gennaio servirà alla SSC Napoli per rinforzare la squadra e mettere a disposizione di Antonio Conte calciatori già pronti per il proseguo della stagione. In particolare, sarà rimpiazzare chi partirà. Per diversi motivi, infatti, alcuni giocatori hanno chiesto la cessione.

Tra questi c’è anche il centrocampista Folorunsho, il quale, non è stato molto soddisfatto del suo minutaggio in questi primi mesi di Napoli. Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, siamo ai dettagli per il trasferimento alla Fiorentina, il quale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per una cifra di circa 9 milioni di euro.

“Fiorentina, in definizione l’arrivo di Folorunsho. I viola al lavoro con il Napoli per stabilire la cifra finale, operazione che si potrebbe concludere in prestito con diritto intorno ai 9 milioni”, riporta il noto portale di mercato TMW.