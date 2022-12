Napoli, cessione Mario Rui alle porte?

Con la Serie A in vacanza anticipata per i mondiali in Qatar le squadre italiane possono concentrarsi sui prossimi colpi di mercato da mettere a segno. Non sembra essere questo, però, il caso del Napoli che non ha intenzione di stravolgere la rosa nella sessione invernale.

Non sono mancate, comunque, voci di mercato che vorrebbero Mario Rui in partenza a breve. A parlarne è intervenuto l’agente del calciatore Mario Giuffredi nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Dissi che Mario sarebbe andato via quando avrebbe dimostrato di essere un grande giocatore e avrebbe vinto lo scudetto. Se dimostrerà fino a giugno quanto sta facendo e vincerà allora inizieremo a pensarci”.

L’agente, quindi, ha prontamente smentito le voci che lo volevano in partenza già nella prossima sessione di mercato. Mario Rui, infatti, sta disputando ad oggi il suo migliori campionato rispetto agli scorsi anni. Il merito, sicuramente, va anche al mister Spalletti che ha saputo tirare fuori le migliori qualità di ogni calciatore della rosa.

Il Napoli continuerà così al rientro dalla sosta cercando di ripartire con i piede giusto e riprendere la scalata verso lo scudetto. Non è escluso però che le situazioni interne alla squadra possano cambiare in estate.