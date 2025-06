Napoli, incassati 23 milioni di euro dalle cessioni

Il Napoli in questo periodo è molto attivo sul mercato. In entrata sono già ufficiali due colpi importanti, ovvero Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. Presto dovrebbero arrivare anche altri due colpi, Noa Lang e Juanlu Sanchez rispettivamente dagli olandesi del PSV e dagli spagnoli del Siviglia. Non è tutto, perché in casa Napoli insieme alle entrate si pensa anche alle uscite.

Sono infatti già ufficiali tre cessioni: parliamo di Gianluca Gaetano, Elia Caprile e il brasiliano Natan. I primi due sono stati ceduti in maniera definitiva al Cagliari per un totale di 14 milioni di euro. I due sono stati riscattati dal club sardo dopo l’ottima stagione in prestito. Natan invece è stato riscattato dal Betis Siviglia per 9 milioni di euro.

Il centrale ormai ex Napoli è stato protagonista di una stagione estremamente positiva in Spagna. In totale quindi sono stati incassati 23 milioni di euro dalle uscite. Sulla lista delle cessioni vi sono anche altri. Rafa Marin è vicinissimo al ritorno in Spagna, al Villareal.

Il centrale spagnolo andrà via in prestito per 1 milione con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Infine, c’è ancora il caso Osimhen da risolvere. Il nigeriano vuole andare via. Tuttavia al momento nessun club si è fatto avanti con decisione per acquistare il suo cartellino.