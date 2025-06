Napoli su Chalobah del Chelsea: Conte lo apprezza tantissimo

Il Napoli sta cercando di costruire una rosa forte. Antonio Conte, il presidente, ADL, e tutta la società vogliono essere competitivi su tutti i fronti. A tal proposito quello che ora si sta cercando di fare è acquistare un difensore centrale che possa far rifiatare Rrahmani e Alessandro Buongiorno.

Nelle ultime ore, in particolare, voci dall’Inghilterra e riportate da Tuttonapoli.net, hanno fatto trapelare il nome di Trevoh Chalobah, tornato al Chelsea dopo il prestito al Crystal Palace dove ha particolarmente brillato nella seconda parte di stagione. Conte apprezza tantissimo il difensore inglese per il suo atteggiamento in campo.

Chalobah, a Londra, non ha il posto garantito per via della folta concorrenza, per questo potrebbe voler cambiare aria, nonostante sia cresciuto nell’accademia dei Blues. Per tale motivo, il Chelsea non si opporrebbe alla cessione e Conte, dal canto suo, sarebbe molto felice.

I calciatori britannici fino ad ora hanno portato fortuna agli azzurri, basti pensare ai due scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour. Chalobah potrebbe quindi essere il prossimo acquisto del Napoli proveniente dalla Gran Bretagna, ci saranno novità a riguardo nei prossimi giorni.