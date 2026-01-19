lunedì, Gennaio 19, 2026
Napoli, svolta per la Champions: un infortunato tornerà per Copenaghen

Francesca Panico
Fonte Flickr

Lukaku è pronto per tornare. Il big rom sta per volare verso Copenaghen.

Ad annunciare la grande notizia è stato il “Corriere dello Sport”.

Le parole del giornale:” Lukaku c’è, di nuovo in gruppo e pronto alla convocazione per quello che a due partite dalla fine può essere considerato il crocevia del futuro in Champions.

Copenaghen-Napoli, 24ª contro 23ª, gli stessi punti e la necessità di blindare gli ultimi posti a disposizione per andare al playoff in uno scontro diretto a handicap per le tante assenze che ridurranno sensibilmente il gruppo già intimo a disposizione di Conte.

Napoli dimezzato a causa di Hojlund ma con Romelu in panchina pronto a dare il cambio a Rasmus, sfinito e prosciugato da una serie interminabile di 19 partite dal 28 ottobre a Lecce, dopo l’infortunio, subentrando.”

