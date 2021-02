Napoli, che choc! Abbruzzese: “Fatta per Emerson Palmieri ma Gattuso ha bloccato tutto!”

Faranno sicuramente discutere le dichiarazioni rilasciate da Cristiano Abbruzzese sul mancato arrivo in azzurro di Emerson Palmieri. Il terzino sinistro del Chelsea, secondo il giornalista, sarebbe stato un passo dal trasferirsi al Napoli nell’appena conclusa sessione invernale di calciomercato. Tutto fatto tra i club ma non per l’allenatore dei partenopei che non ha ritenuto il giocatore così fondamentale per il suo gioco facendo naufragare tutto.

Abbruzzese parla dell’incredibile trama di mercato sul portale Europacalcio.it dichiarando: “Il terzino sinistro del Chelsea, Emerson Palmieri, era uno degli obiettivi di mercato del Napoli nella sessione invernale appena conclusa. Il nome del calciatore dei Blues è stato accostato con insistenza al club partenopeo per rinforzare la retroguardia azzurra”.

La trattativa, non certa nuova nell’ambiente, però avrebbe preso una strana piega secondo il giornalista. “Il Napoli aveva trovato l’accordo con il Chelsea per il trasferimento di Emerson Palmieri sulla base di un prestito con diritto di riscatto; il tecnico Gennaro Gattuso, però, si sarebbe opposto al suo acquisto in quanto contento della rosa a sua disposizione”. Una rivelazione che ha fatto sussultare tutto il tifo napoletano.

Gennaro Gattuso, dunque, avrebbe fatto fallire un accordo ormai dato per chiuso. Una scena strana ma non impossibile considerando l’animo del tecnico calabrese. La spiegazione più probabile è quella che vedrebbe l’arrivo di Emerson una potenziale minaccia per gli equilibri già molto precari in seno alla squadra. Una incognita che un sergente di ferro come “Ringhio” avrebbe dovuto tenere bene in considerazione e che si sarebbe riflettuta negativamente sull’unità dello spogliatoio.

Ma non è finita qui perché il mancato approdo di Emerson in rosa potrebbe complicare anche l’affare legato all’altro tesserato del Chelsea attualmente in squadra, ossia Tiemoué Bakayoko. L’acquisto a titolo definitivo è l’obiettivo di Giuntoli e soci. Bisognerà aspettare l’estate. Il tavolo ormai saltato con gli inglesi non permetterà altri summit prima della fine dei campionati.