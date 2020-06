Napoli, che cifre della vittoria in Coppa Italia! Gattuso strappa una ‘promessa’ ad ADL

Alla fine, il Napoli è riuscito a portare a casa la Coppa Italia. Gli uomini di Rino Gattuso hanno condotto una partita impeccabile e, dopo i calci di rigore, hanno alzato la meritata Coppa. Un trofeo che i tifosi aspettavano da tempo e che è arrivato subito dopo la difficile situazione in Italia dovuta al Coronavirus.

Dal dischetto gli azzurri sono stati perfetti. In particolare, Alex Meret è stato fondamentale nel suo ruolo, riuscendo a parare rigori decisivi per la vittoria. Il rigore decisivo è stato calciatore da Arek Milik, il quale non ha avuto pressioni relative al fatto che il suo nome è stato costantemente accostato ai bianconeri.

Per Aurelio De Laurentiis rappresenta un grande punto di inizio con il mister Rino Gattuso. Per l’allenatore, infatti, è pronto un contratto fino al 2023 con aumento d’ingaggio. Prima di questo, però, il mister ha chiesto al presidente di pagare gli stipendi ormai fermi da febbraio e lasciar stare la causa sull’ammutinamento del mese di Novembre.

Da parte del presidente è arrivato un parere favorevole. Prima, però, vuole l’impegno per cercare di raggiungere la Champions League. ADL, infatti, ha capito che mettersi contro la squadra è la cosa peggiore per una società che punta a vincere.

Con la vittoria di Coppa, la SSC Napoli ha incassato comunque una bella cifra. Con la Coppa Italia, gli azzurri hanno percepito oltre 5.2 milioni di euro. Inoltre, grazie alla vittoria il Napoli parteciperà alla prossima Supercoppa che porterà agli azzurri altri 3.4 milioni di euro. A questo bisogna anche aggiungere altri 15 milioni per la qualificazione ufficiale in Europa League. Per il Napoli, quindi, sono oltre 23 i milioni derivanti dalla vittoria della Coppa Italia e annesse prossime competizioni.