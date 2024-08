Napoli, che fine ha fatto la stellina Matija Popovic?

Matija Popovic sembrava destinato a vestire la maglia rossonera. Il giovane talento serbo, classe 2006, era in scadenza di contratto con il Partizan Belgrado a fine 2023 ed era seguito da diverse grandi squadre europee. Gli osservatori del Milan lo avevano individuato e una trattativa per ingaggiarlo a parametro zero era stata avviata, arrivando anche a un accordo contrattuale.

Il Napoli non poteva tesserare un altro giocatore extracomunitario, così il Monza intervenne mettendo Popovic sotto contratto fino al 30 giugno 2024, grazie a un favore di Adriano Galliani ad Aurelio De Laurentiis. Popovic fu convocato tre volte da Raffaele Palladino, ma non ebbe l’opportunità di esordire in Serie A. Con la squadra Primavera del Monza, collezionò 5 presenze, totalizzando 109 minuti in campo senza lasciare un’impressione duratura. Alla fine della stagione, fu regolarmente tesserato dal Napoli.

POPOVIC NON HA CONVINTO ANTONIO CONTE: DOPO IL RITIRO A DIMARO SI E’ ALLENATO DA SOLO A VOLLA PRIMA DI ANDARE NELLA SQUADRA PRIMAVERA AZZURRA

Durante il ritiro a Dimaro, Popovic non è riuscito a integrarsi nella squadra di Antonio Conte. Spesso escluso dagli allenamenti del gruppo principale, si è allenato con la Primavera. Tornato a Volla, si è allenato da solo.

Il futuro di Popovic al Napoli appare incerto e il prestito sarebbe stata l’opzione più utile. L’attaccante serbo aveva bisogno di giocare per dimostrare il suo valore ma avrà comunque l’occasione di confrontarsi con un ragazzi Primavera.