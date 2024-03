Napoli, che fine ha fatto Popovic? Palladino svela che si allenerà con la Primavera del Monza

Popovic ha già attirato l’attenzione internazionale, essendo stato nominato dal quotidiano inglese The Guardian come uno dei 60 migliori giocatori nati nel 2006 a livello mondiale. Il suo percorso nel Partizan Belgrado, nell’Under 17, ha visto l’attaccante segnare 21 gol in 25 partite, dimostrando un certo feeling con la porta avversaria e aggiungendo cinque assist.

Tuttavia, anziché integrarlo immediatamente nella squadra principale, il Napoli ha deciso di mandarlo in prestito al Monza. L’avventura del calciatore, però, non sta andando secondo le aspettative.

POPOVIC SI ALLENERA’ CON LA PRIMAVERA DEL MONZA, IL NAPOLI POTREBBE NON ESSERE SODDISFATTO DEL MODO IN CUI SI STA GESTENDO IL PROSPETTO AZZURRO

Le ultime dichiarazioni dell’allenatore Raffaele Palladino testimoniano come l’attaccante azzurro non sarebbe ancora pronto per debuttare nel massimo campionato italiano: “Popovic si allenerà con la Primavera”

Il Napoli potrebbe non essere soddisfatto del modo in cui il Monza sta gestendo Popovic, ma potrebbe anche condividere il pensiero di Palladino di farlo debuttare quando sarà pronto. È da vedere se l’allenatore napoletano gli concederà spazio nella prossima partita contro la Roma.

Il futuro di Popovic dipenderà dalla sua capacità di adattarsi al calcio italiano, alla pressione delle aspettative e al suo sviluppo come giocatore. Il Napoli ha investito su di lui con la speranza che possa diventare una stella nel loro futuro, ma il percorso verso il successo potrebbe richiedere pazienza e una gestione oculata del suo talento.