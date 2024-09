Napoli, che fine ha fatto Rafa Marin?

Il giornalista e analista tattico Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Goal, durante la diretta su Kiss Kiss Napoli, per discutere delle potenziali modifiche tattiche che Antonio Conte potrebbe introdurre nel Napoli.

Secondo Del Genio, uno dei cambiamenti potrebbe riguardare Giovanni Di Lorenzo, che potrebbe essere spostato nel ruolo di esterno di centrocampo, una soluzione alternativa a giocatori come Mazzocchi, Olivera o Spinazzola. Anche Alessio Zerbin sarebbe un’opzione valida per quel ruolo, mentre l’idea di utilizzare Olivera come difensore centrale “braccetto” non convincerebbe del tutto l’esperto, che ritiene Di Lorenzo più adatto a interpretare quella posizione.

Il ruolo di Rafa Marin

Del Genio ha inoltre ipotizzato che, se Conte decidesse di non stravolgere il suo sistema di gioco, potrebbe sperimentare nuove soluzioni, come l’inserimento di Zerbin o Folorunsho sulle fasce a centrocampo.

Un altro tema toccato è stato il caso di Rafa Marin, difensore spagnolo arrivato dal Real Madrid in estate, che finora non ha trovato spazio in campo. Del Genio ha spiegato che Conte non lo considera ancora pronto per la fase di costruzione del gioco, suggerendo che ci vorrà tempo prima di vederlo in azione.

Infine, ha accennato ad Alessandro Buongiorno, che potrebbe essere impiegato come centrale difensivo, una scelta che però comporterebbe l’esclusione di Di Lorenzo dalla difesa a tre, una soluzione che al momento sembra gradita a Conte.