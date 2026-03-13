Napoli, che fine ha fatto Saint-Maximin: doveva essere il sostituto di Kvara lo scorso anno

Un anno può cambiare molte cose nel calcio. Dodici mesi fa il nome di Saint-Maximin era stato accostato con forza al Napoli come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Il profilo dell’esterno francese sembrava perfetto: velocità devastante, dribbling imprevedibile e quella capacità di accendere le partite con una singola giocata che lo aveva reso uno dei giocatori più spettacolari della sua generazione.

Alla fine, però, la trattativa non si concretizzò. Il Napoli scelse altre strade e Saint-Maximin rimase lontano dalla Serie A. A distanza di un anno, il quadro è molto diverso da quello che molti immaginavano. Il francese oggi si trova ai margini del Lens e la sua carriera non ha preso la svolta che in tanti si aspettavano.

Il talento non è mai stato in discussione. Ciò che spesso ha accompagnato Saint-Maximin, però, sono state le polemiche e i dubbi sulla continuità e sulla disciplina. In questo senso è rimasto celebre anche l’episodio legato a José Mourinho, che non risparmiò una stoccata al giocatore con la sua consueta ironia:

“Non sapevo che Maximin avesse un talento per la poesia. Se un giocatore non si allena bene, arriva in ritardo, è sovrappeso e non è pronto per giocare, ha bisogno di un ascensore per alzarsi, perché si stanca molto in fretta sulle scale”. Parole pungenti, che sintetizzano perfettamente la percezione che spesso ha accompagnato l’esterno francese nel corso della sua carriera.