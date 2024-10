Napoli, che impatto di Romelu Lukaku: i suoi ex tifosi sorpresi dal rendimento dell’attaccante

Durante lo scorso mercato estivo, la SSC Napoli ha messo a segno diversi acquisti di spessore. Tra questi anche Romelu Lukaku, il quale è arrivato in azzurro per una cifra importante e che si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro per il club partenopeo.

L’attaccante azzurro ha subito fornito grandi prestazioni e lo stesso Antonio Conte ha ammesso che presto arriverà alla migliore condizione per mettersi ancora di più a disposizione della squadra. Anche i suoi ex tifosi del Chelsea sono rimasti impressionati dal suo enorme impatto: “Con noi non si è mai espresso a questi livelli. Davvero impressionante”, “Davvero è lo stesso Lukaku che fino a qualche mese fa giocava con la nostra squadra?”.

ROMELU LUKAKU IMPATTO MOSTRUOSO CON LA SSC NAPOLI: IN CARRIERA OLTRE 300 RETI MESSE A SEGNO. CON ANTONIO CONTE LA SUA MIGLIOR CARRIERA DA CALCIATORE

In Inghilterra Lukaku non è riuscito a mettersi in mostra, soprattutto con la maglia del Chelsea. Spesso è partito dalla panchina e la sua condizione non era certo ottimale. L’attaccante azzurra punta ora a conquistare sempre di più allenatore e tifosi e portare Napoli ad un grande trofeo. La sua valutazione, nonostante l’età, è in crescita e potrebbe facilmente passare da 40 a 60 milioni con una grande stagione.