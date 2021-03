Napoli, che occasione! El Shaarawy poteva arrivare due anni fa, poi scelse la Cina

Stephan El Shaarawy in azzurro. Una suggestione che nell’estate 2019 per qualche giorno ha tenuto banco dalle parti della sede partenopea del Napoli. Il retroscena portato alla luce dal Corriere dello Sport avrebbe potuto cambiare buona parte della storia del club in queste ultime due stagioni con l’ingresso in rosa di un attaccante esterno da sfruttare per il tridente della squadra. Invece per lui si aprirono le porte del futuristico calcio cinese.

Questa sera il Napoli incontrerà la Roma in un match al cardiopalmo dalle chiarissime ripercussioni sul campionato e sulla volata europea. L’incontro ridarà slancio all’assalto al quarto posto e a giocarselo saranno due squadre che avrebbero potuto essere, un paio di anni fa, al centro di un grande colpo di mercato.

A quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il Napoli avrebbe tentato di presentarsi da Pallotta con un assegno da 22 milioni. Il tentativo fu subito bocciato dall’allora ds Monchi che invece preferì vendere il giocatore allo Shenhua per sei milioni in meno pur di non favorire una diretta rivale in campionato.

Ritrovarselo contro quando sarebbe potuto essere un’arma in più da schierare con la divisa del Napoli non sarà affatto facile. Il Faraone, cresciuto tra le giovanili di Genoa e Milan, è tornato in Italia a titolo gratuito dopo un anno e mezzo a dir poco sfortunato in Cina. I soli quattro gol messi a segno nei diciannove incontri raccontano di un ragazzo lontano dai tempi del pirotecnico debutto in A col Milan. Un giocatore da recuperare soprattutto mentalmente.

La storia sarebbe potuta essere assai diversa qualora Roma e giocatore avessero deciso per un più tranquillo passaggio al Napoli. El Shaarawy avrebbe col tempo potuto prendere il posto di Callejon senza passare per i vari Politano e Lozano e anche la Nazionale ne avrebbe potuto godere di più. Mancini avrebbe continuato a seguire il ragazzo con maggiore facilità e il suo impegno con gli azzurri sarebbe stato di sicuro più assiduo.