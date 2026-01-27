Napoli-Chelsea, le probabili formazioni: le scelte di Antonio Conte e una ‘sorpresa’

È una serata da dentro o fuori quella che attende il Napoli, chiamato a giocarsi una fetta importantissima di qualificazione alla Champions League contro il Chelsea. Al Maradona l’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, con gli azzurri obbligati a trovare una prestazione di carattere nonostante le difficoltà e le numerose assenze che hanno condizionato la preparazione della gara.

Antonio Conte deve fare i conti con un organico non al completo e, tra le defezioni più pesanti, spicca quella di Sam Beukema. Il difensore olandese non dovrebbe essere della partita, una scelta che conferma il momento complicato vissuto dal centrale.

Arrivato a Napoli la scorsa estate per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, Beukema non può certamente dirsi soddisfatto della sua stagione: rendimento altalenante e minutaggio ridotto lo hanno spesso relegato ai margini delle rotazioni, senza riuscire a imporsi come punto fermo della retroguardia azzurra.

Vincenzo Perna, per Radio Kiss Kiss, ha rivelato: “Sam Beukema era il desiderio numero uno di Antonio Conte nello scorso mercato estivo, eppure ultimamente ha trovato poco minutaggio nonostante anche l’infortunio di Rrahmani. Inutile dirvi che, anche domani, partirà ancora dalla panchina e questo non può renderlo attualmente felice”.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior