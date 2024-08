Napoli-Chelsea, nuovi contatti per Lukaku e Osimhen

Secondo quanto arriva dall’Inghilterra, il Chelsea avrebbe riparlato nuovamente con il Napoli per Victor Osimhen. Trattativa difficile, però, con Aurelio De Laurentiis che chiede tanto

Tiene e continua a tenere banco il caso Victor Osimhen in casa Napoli. Il calciatore nigeriano vuole andare via e al momento sembra che la pista Paris Saint Germain sia la più concreta. Dall’Inghilterra, però, riaprono alla possibilità di vedere il calciatore a Londra.

Difficile accada, il Chelsea sta chiudendo per Samu Omorodion, ma un contatto ci sarebbe stato. Infatti, il calciatore nigeriano continuerebbe ad essere gradito dai vertici del club blues. Enzo Maresca, però, preferirebbe spendere meno.

La situazione

Se Lukaku sembra possa ormai prossimo a vestire la maglia azzurra, il destino di Victor Osimhen non sembrerebbe essere quello di fare il percorso inverso. Aurelio De Laurentiis vuole una cifra tra gli 80 e i 90 milioni più Trevoh Chalobah o Cesare Casadei. Soldi che Enzo Maresca non vorrebbe spendere, specialmente perché crede parecchio nel talento italiano.

Il Paris Saint Germain, dunque, sarebbe pronto a mettere alle strette il Napoli e Aurelio De Laurentiis. Con il tempo che passa anche Antonio Conte si fa più nervoso, considerando che Victor Osimhen non ha giocato una singola partita amichevole dall’arrivo del leccese in azzurro. L’addio era stato confermato anche da Conte, con ora il Paris Saint Germain pronto a sfruttare il fattore tempo per provare a portare la trattativa sui 70-80 milioni di euro, senza contropartite. I parigini non vogliono perdere Kang In Lee e il Napoli vuole prendere Lukaku.