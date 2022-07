Napoli: Chi arriverà tra i pali? Spunta un nome dal Real…….

Il Napoli è deciso a voler comprare un nuovo portiere da affiancare ad Alex Meret dopo l’addio di Ospina. Fissata la dead line del club azzurro, la prossima settimana sarà decisiva per ingaggiare il nuovo portiere. La lista dei nomi che è gradita alla società azzurra è davvero molto lunga, ma nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo profilo con il quale la società partenopea potrebbe fare sul serio, ovvero Andrij Lunin.

Lunin è un portiere ucraino ventitreenne di proprietà del Real Madrid. Il Napoli potrebbe rilevarlo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, attualmente ci sono valutazioni in corso da parte del mister del Real Madrid Carlo Ancelotti e della dirigenza dei Galacticos. A dare questa notizia è stato il giornalista sportivo Ciro Venerato che ne ha parlato al Tg Sport.

Lunin è un portiere dalle grandi doti fisiche, eccelle nei riflessi e nella distribuzione del pallone. È reputato una delle promesse del calcio europeo. Nasce calcisticamente nel Dnipro con il quale fa il suo esordio e successivamente si trasferisce allo Zorja. In queste due annate si mette in mostra e il 22 Giugno 2017 si trasferisce al Real Madrid. Non splende con la maglia dei blancos e nelle successive stagioni viene mandato in prestito.

Il nome del giovane talento ucraino si aggiunge ai nomi di Keylor Navas, Salvatore Sirigu e Kepa Arrizabalaga. Probabilmente la trattativa più semplice è quella che porta al portiere dell’Italia Sirigu ma occhio a Navas del PSG che è l’oggetto dei desideri del presidente De Laurentis.

In questi giorni il Napoli ha ufficializzato l’acquisto del difensore Kim Min-Jae che sostituirà nella formazione tipo l’uscente Kalidou Koulibaly. Nella prossima settimana la società partenopea ufficializzerà con molte probabilità l’acquisto di uno dei portieri sopra citati, e la nostra speranza è che il nuovo numero 1 faccia anche meglio anche dell’ex Ospina.