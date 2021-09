Napoli, chi è Aziz Tourè? Ecco il nuovo baby centrocampista azzurro

In questi ultimi giorni in quel di Castel Volturno è stato possibile scorgere un volto nuovo tra i calciatori che si allenano in prima squadra. Tanti tifosi si sono interrogati sull’identità del nuovo calciatore, immortalato anche in uno scatto fotografico con Dries Mertens, postato poi sui social del Napoli.

Il mistero è ben presto svelato: si tratta di Aziz Tourè Kader. Tourè è un giovane centrocampista della primavera del Napoli, arrivato nella scorsa finestra di calciomercato a rafforzare la squadra di Nicolò Frustalupi.

Classe 2002, il giovane calciatore ha una storia difficile alle spalle. Nato in Costa D’Avorio, viene salvato dalla nave Diciotti appena 14enne. A 16 anni inizia la sua carriera calcistica all’ASD Balestrate, in prima categoria. Poi un rapido excursus, con il passaggio prima alla Ternana, poi al Palermo ed infine al Napoli.

Nella squadra partenopea Aziz Tourè milita nella primavera, ma ultimamente si sta allenando in pianta stabile con la prima squadra a causa dell’indisponibilità di Stanislav Lobotka e Diego Demme.

Non è affatto da escludere dunque una sua convocazione per la gara di Europa League contro il Leicester che andrà in scena giovedì sera. E chissà che con la carenza di giocatori a centrocampo, Aziz Tourè non possa esordire a sorpresa in questo periodo, mettendo minuti importanti nelle gambe.