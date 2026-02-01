Napoli, chi indosserà la fascia da capitano dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo dovrà restare fermo per circa un mese a causa di un infortunio che inizialmente aveva fatto temere il peggio. Le prime sensazioni, infatti, erano tutt’altro che rassicuranti, alimentando preoccupazione nello staff tecnico e tra i tifosi. Fortunatamente, gli esami strumentali hanno escluso lesioni gravi, evidenziando soltanto una distorsione che richiederà comunque tempi di recupero prudenziali. Nonostante la natura non grave dell’infortunio, l’assenza del capitano costringerà il Napoli a riorganizzarsi nel breve periodo. In casa azzurra, la fascia da capitano avrà dunque un nuovo proprietario temporaneo.

Di Lorenzo rappresenta da anni un punto di riferimento assoluto per la squadra: continuità, affidabilità e spirito di sacrificio lo hanno reso un leader naturale, tanto da meritare la fascia di capitano. Proprio quella fascia, ora, dovrà passare sul braccio di un altro giocatore in campo. All’interno dello spogliatoio del Napoli non mancano certo le personalità forti.

Da Meret a Lobotka, passando per McTominay fino a Spinazzola, sono diversi i calciatori capaci di guidare la squadra con l’esempio e la personalità. Senza dimenticare i vari Lukaku, Politano e Anguissa. Tuttavia, la scelta più probabile sembra essere quella di affidare la fascia a Juan Jesus da qui fino al termine della stagione.

Arrivato a Napoli nel 2021, Juan Jesus vanta un’esperienza importante sia in Serie A che a livello internazionale. Ha vissuto spogliatoi complessi, piazze esigenti e momenti di grande pressione, elementi che lo rendono una figura credibile e rispettata all’interno del gruppo. Inoltre, il suo ruolo difensivo e la posizione centrale in campo gli consentono di avere una visione completa della squadra, un aspetto spesso determinante per chi indossa la fascia.