Napoli: chi resterà per la prossima stagione?

Il Napoli del patron De Laurentiis sta decisamente vivendo uno dei periodi più entusiasmanti della propria storia. A distanza di due anni dal terzo scudetto, anche per la stagione 2024/2025 è in lizza per il primo posto a distanza di soli 3 punti dalla capolista. Un risultato sicuramente conquistato con non poche difficoltà, ma ottenuto grazie alla caparbietà di Antonio Conte che ha saputo risollevare una squadra totalmente demoralizzata dalla precedente annata.

Al di là di come finirà il campionato in corso, però, sono diversi i dubbi dei tifosi in relazione al futuro della squadra e della sua guida. Se Conte, infatti, ha firmato un contratto che lo lega alla squadra fino al 2027, non è sicura la permanenza di diversi azzurri in campo anche per la prossima stagione.

A parlarne è il giornalista sportivo Emanuele Cammaroto recentemente intervenuto su NapoliMagazine: “Al netto di come finirà questo campionato, ad oggi soltanto 8-9 calciatori sono certi della permanenza a Napoli per la stagione che verrà”.

“I loro nomi: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira (che ha da poco rinnovato), Billing, Lukaku, Neres, Politano, ai quali si aggiungerà la conferma di almeno uno tra Lobotka e Anguissa”.

L’incertezza sul mercato potrebbe giocare un ruolo fondamentale anche in relazione alla permanenza di Conte per i prossimi anni. Il tecnico ha sempre dichiarato di voler lavorare in contesti competitivi per raggiungere obiettivi importanti. Riuscirà De Laurentiis a garantirgli una squadra all’altezza delle sue aspettative?