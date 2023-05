Napoli, chi sarà il nuovo direttore sportivo? Le ipotesi

Il Napoli, tra festeggiamenti e gioia per la vittoria dello scudetto, si sta già guardando intorno per importare il proprio futuro. La domanda che si pongono i tifosi riguarda il nuovo direttore sportivo: chi sarà? L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di un’ipotesi interna al club.

Soluzione interna

Il futuro di Giuntoli è in bilico, per questo il club azzurro sta valutando diverse ipotesi per comprendere chi più è adatto al ruolo. “La situazione non è facile, certo, ma De Laurentiis c’è. E lavora: da presidente e, dicevamo, anche da unico riferimento in attesa che le nubi del fronte del ds si diradino. In un modo o nell’altro” si legge sul quotidiano sportivo.

“Maurizio Micheli, nel frattempo, è rimasto esattamente dov’era: lui è il capo dell’area scouting e ora anche una soluzione interna molto valida per l’eventuale dopo Giuntoli” riferisce il CdS.

Il tempo inizia a stringere e Aurelio De Laurentiis sarà chiamato a decidere per il futuro del suo club.