Il futuro della panchina del SSC Napoli è già cominciato dopo l’addio di Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per scegliere il nuovo allenatore e, nelle ultime ore, starebbe prendendo quota la pista che porta a Roberto Mancini. Secondo quanto riportato da Il Mattino, tra i due entourage ci sarebbero stati alcuni contatti telefonici proprio in queste ore per capire la fattibilità dell’operazione.

Il profilo di Roberto Mancini piacerebbe molto alla dirigenza azzurra per la sua esperienza internazionale, la mentalità vincente e la capacità di gestire gruppi importanti. Dopo l’esperienza alla guida della Nazionale italiana e le recenti avventure all’estero, il tecnico rappresenterebbe una soluzione di grande fascino per aprire un nuovo ciclo in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis avrebbe sempre avuto una forte stima nei confronti dell’ex commissario tecnico.

La trattativa, però, sarebbe ancora nelle fasi iniziali. Mancini sarebbe infatti uno dei nomi seguiti anche per il ruolo di ct, situazione che potrebbe influenzare i tempi della scelta definitiva. Nel frattempo il Napoli continua a valutare più profili, ma il nome dell’ex allenatore dell’Inter starebbe guadagnando terreno dopo l’uscita di scena di Conte.

Tra i tifosi il dibattito è già accesissimo. C’è chi considera Mancini l’uomo giusto per raccogliere l’eredità lasciata da Conte e chi invece preferirebbe un allenatore più giovane o legato maggiormente al calcio offensivo. La sensazione, però, è che De Laurentiis voglia chiudere la questione allenatore nel più breve tempo possibile.