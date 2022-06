Napoli, Chiariello: “ADL visto come un tiranno, con fondo americano si finirebbe come il Genoa”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto su Twitter. Tra i vari temi discussi, ha parlato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e della possibilità di una cessione del club ad un fondo americano.

“De Laurentiis è visto come il tiranno ormai a Napoli, anche se porta i risultati e campioni che raramente abbiamo visto nella nostra storia ad eccezione di quegli anni d’oro“.

“Si parla molto dei fondi, hanno come obiettivo far crescere il brand per rivendere ma al Milan ad esempio trovano già una struttura composta da dirigenti come Maldini, Massara ed altri mentre a Napoli mi fanno molta paura“.

Il giornalista è quindi contrario ad una possibile cessione della società ad un fondo americano per migliorare il brand.

Chiariello ha infine dichiarato: “Non troverebbero una struttura perché il Napoli è De Laurentiis e gli americani non hanno idea del mercato, fanno il mercato come nel baseball con gli algoritmi, si finirebbe come il Genoa“.