Napoli, Chiariello: “Dove sono tutti quelli che criticavano Lorenzo Insigne?”

Ai microfoni di Canale 21 è intervenuto il giornalista sportivo Umberto Chiariello. Da sempre vicino alle vicende riguardanti la SSC Napoli, il giornalista ha voluto parlare dell’ultima partita della squadra azzurra e citare, in particolare, un calciatore.

“Tra tutti voglio citare Lorenzo Insigne. Dove siete finiti tutti voi che “non fatelo giocare. Siediti in panchina. Pensa al tuo conto. Ormai sei un ex e non servi e non segni“.

“Avete visto che anima, che gol, che assist, che presenza e che qualità di gioco? Secondo voi il capitano se ne va e non vuole incidere nella sua storia personale dopo 10 anni di Napoli? Dove sono i pazzi che pensano che Lorenzo non vede l’ora di andare a Toronto?“.

Il giornalista ha quindi esaltato la prestazione di Lorenzo Insigne e la sua professionalità che lo sta portando verso grandi risultati.

Chiariello ha infine dichiarato: “Ora è a 118 gol e lo ha fatto da vero condottiero in un Napoli da primato“.