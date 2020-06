Napoli, Chiariello: “Giuntoli innamorato di Karbownik, terzino del Legia”

Da tempo il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro. La perenne indisponibilità di Ghoulam ha costretto Mario Rui ad un tour de force impressionante. Ovviamente è impensabile che il portoghese possa reggere questo ritmo per tutta la stagione ed in tre diverse competizioni.

Indipendentemente dal destino di Ghoulam quindi, al quale potrebbe essere data un’altra chance dato il poco mercato che il calciatore può vantare al momento, il Napoli proverà a prendere un terzino sinistro di prospettiva. Il nome, di cui Giuntoli si è innamorato, è quello di Michal Karbownik, giovane talento del Legia Varsavia.

A tale riguardo, ecco le interessanti parole del giornalista Umberto Chiariello ai microfoni dell’emittente televisiva Canale 21, nel corso della trasmissione Super Sport.

“Grazie ai buon auspici del procuratore di Elmas, il Napoli sta trattando col Legia sulla base di 7 milioni. Inizialmente l’offerta era di 4 milioni, poi la società azzurra è salita fino a 7, quotazione con la quale pare si possa chiudere l’accordo.”

“Con l’agenzia che gestisce il terzino non ci sono problemi. Karbownik è titolare della Nazionale Under 19, è un bel mancino di media taglia, ha buona forza fisica e piede educato. A Giuntoli l’ha raccomandato Boniek in persona.”

“Giuntoli è innamorato di questo talento. C’è un vantaggio importantissimo: è un Under e non toglierebbe posto a nessuno e consentirebbe a Ghoulam di avere un’ultima chance dato che il Napoli non può venderlo, dopo due anni di stop non se lo prende nessuno”.