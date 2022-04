Napoli, Chiariello su Zielinski: “Deve andare in panchina, non se ne può più di questo calciatore”

Ai microfoni di Canale 21 è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello il quale ha parlato del Napoli e della sconfitta rimediata al Maradona contro la Fiorentina. Chiariello, in particolare, ha parlato di un calciatore: Piotr Zielinski.

“Ancora una volta il flop dei flop è Zielinski che ormai credo faccia parte come ospite fisso della trasmissione “Chi l’ha visto?”. Non se ne può più di questo giocatore che sono dieci partite che non striscia la palla, deve andare in panchina“.

“È un giocatore che sarà pure dotato ma arrivato a 28 anni è un ectoplasma in campo. Non si capisce perché Spalletti l’ha tenuto fino all’ultimo minuto, la trovo una decisione cervellotica e autolesionista“.

Il giornalista ha quindi criticato non solo la prestazione del calciatore, ma tutte le sue ultime partite poco soddisfacenti.

Chiariello ha infine dichiarato: “A pari di Zielinski c’è Fabiàn Ruiz, entrambi prestazione da 4 in pagella“.