Napoli, Chiesa e Lukaku obiettivi di Conte

Secondo Sportitalia, il Napoli di Antonio Conte sta esaminando varie opzioni per rafforzare la rosa. Il club azzurro è uscito da una stagione molto deludente, per questo è necessario cambiare un po’ le carte in tavola. Tra i giocatori considerati spiccano i nomi di Federico Chiesa e Romelu Lukaku.

Il pensiero di Conte su Chiesa

Conte vede in Chiesa il miglior esterno italiano e aveva già cercato di portarlo all’Inter nella scorsa primavera-estate. Ora, Chiesa sembra essere entrato nella lista dei possibili rinforzi del Napoli, insieme a Lukaku e altri profili. “Chiesa è tra i più forti d’Italia e ha la fortuna di avere un padre che gli ha trasmesso sani valori e principi”, disse in un’intervista.

L’interesse per Lukaku

Antonio Conte ha manifestato interesse per Lukaku come potenziale sostituto di Victor Osimhen nel ruolo di centravanti. Tuttavia, per portare a termine l’operazione, il Napoli dovrà negoziare con il Chelsea, proprietario del cartellino del giocatore belga, che è a sua volta interessato a Osimhen.