Napoli, Chiesa era nei desideri di Conte: Giuntoli voleva Di Lorenzo, Zanoli o Raspadori in cambio

Federico Chiesa è sempre stato uno dei pupilli del presidente Aurelio De Laurentiis. Con l’arrivo di Antonio Conte si erano di nuovo aperte le porte per l’attaccante, con il mister che avrebbe garantito sulle sue potenzialità.

Tuttavia, la trattativa per Federico Chiesa si sarebbe subito arenata per le richieste del giocatore e della stessa Juventus che, avrebbe chiesto tre calciatori in cambio alla SSC Napoli: Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Zanoli e Giacomo Raspadori.

Il Napoli, però, ha subito fatto sapere dell’impossibilità di includere questi calciatori, con Antonio Conte che sempre ritenuto il capitano una pedina imprescindibile della sua futura squadra.

LE RICHIESTE DI FEDERICO CHIESA: INGAGGIO DA 7 MILIONI DI EURO PER IL RINNOVO CON LA JUVENTUS. ORA LA ROMA E’ IN POLE PER ACQUISTARE LE PRESTAZIONI SPORTIVE DELL’ATTACCANTE DELLA NAZIONALE ITALIANA

Il futuro di Federico Chiesa è in bilico. L’agente del calciatore, per rinnovare il suo contratto, avrebbe richiesto circa 7 milioni di euro. Una cifra che sta facendo riflettere i bianconeri dal momento che Thiago Motta non lo considera incedibile.