Napoli, chieste informazioni per Otamendi: Koulibaly verso la cessione

Kalidou Koulibaly potrebbe andare via da Napoli. La notizia è nell’aria da un bel po’ di tempo ormai e le ultime prestazioni del senegalese sembrano portare a questa soluzione. Il suo cartellino si è però deprezzato notevolmente e la richiesta di 90 milioni da parte di De Laurentiis sembra non trovare nessun club disponibile a trattare.

L’unico club che si è fatto avanti seriamente per il difensore azzurro è il Manchester City di Pep Guardiola. Nello specifico, i citizens offrirebbero al Napoli una cifra tra i 55 e i 60 milioni. Offerta bassa secondo il Napoli, che però ora rischia di continuare a vedere il valore del proprio difensore scendere con il tempo.

Intanto, secondo quanto riportato in Inghilterra da The Sun, il club partenopeo avrebbe approfittato dell’interesse del City per chiedere informazioni per Otamendi, difensore centrale argentino.

Il valore del giocatore si attesta intorno ai 9 milioni, cifra che ovviamente non rappresenta un problema per il Napoli. Gli unici ostacoli, non di poco conto per la gestione societaria di Aurelio De Laurentiis, sono l’ingaggio di Otamendi e la sua età non più giovanissima.

Resta da capire se nelle intenzioni del Napoli ci sia l’idea di sostituire Koulibaly con Otamendi oppure se il difensore del City possa essere acquistato indipendentemente dal destino di Koulibaly a completare il reparto. Chissà che non si possa parlare anche di uno scambio tra i due, con l’aggiunta di una sostanziosa parte economica a favore del Napoli.