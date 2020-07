Napoli, chieste informazioni su Lasagna: l’Udinese vuole 35 milioni!

Raffaele Auriemma tra le pagine di TuttoSport scrive di una notizia interessante riguardo all’imminente calciomercato estivo del Napoli. Secondo il giornalista infatti la dirigenza azzurra non sarebbe convinta di tenere in rosa Andrea Petagna, già acquistato a gennaio per la prossima stagione.

L’acquisto dell’attaccante spallino in effetti sembra esser stato effettuato più per ragioni economico-burocratiche che per motivi tecnico-tattici. Ecco allora che il Napoli si starebbe muovendo alla caccia di un centravanti da affiancare a Mertens e, con ogni probabilità, a Victor Osimhen.

Secondo Auriemma il nome nuovo per l’attacco è Kevin Lasagna. L’attaccante dell’Udinese ha all’attivo 10 gol nell’attuale stagione e piace alla dirigenza ed all’allenatore Gattuso soprattutto per la sua velocità e la conseguente abilità nella conduzione dei contropiedi.

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli si è dunque già mosso in tale direzione, sondando il terreno e chiedendo informazioni all’Udinese. La società bianconera ha risposto al sondaggio partenopeo chiedendo ben 35 milioni di euro per il proprio centravanti.

Il Napoli valuta esagerata la richiesta friuliana e vorrebbe accordarsi intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra che appare comunque onesta, considerando l’inesperienza a livello internazionale del 27enne Lasagna che potrebbe arrivare dunque in quel di Napoli per provare a fare il definitivo salto di qualità.