Napoli, chiesto Nandez al Cagliari. Nuovo nome per la porta

Il Napoli continua la sua ricerca dei nomi perfetti per iniziare al meglio la stagione e affermarsi anche in Champions League. Non sarà facile, sono tanti i nomi in scadenza e che non rinnoveranno ma Aurelio De Laurentiis ha un grande progetto in mente. In queste ore, Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione.

Chiesto Nandez al Cagliari

Il giornalista ed esperto di mercato Rai è intervenuto nella trasmissione Domenica Sportiva Estate. Per l’occasione ha fatto il punto della situazione del club azzurro: “Il Napoli ha chiesto al Cagliari il prestito di Nandez, che rimpiazzerà Demme che andrà via”.

Nuovo nome per la porta

Inoltre, pare che il club sia sulle tracce anche di un nuovo portiere: “Per quanto riguarda il portiere c’è un nuovo nome: è Tatarusanu del Milan, oggi c’è stato un colloquio tra il Napoli e l’agente del giocatore Chiodi”.