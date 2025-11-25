Napoli, chiesto un calciatore al West Ham: ecco chi è

I partenopei sarebbero su un giocatore di proprietà del West Ham e starebbero cercando in tutti i modi di intraprendere i contatti con il club inglese per provare a prenderlo. L’interesse per questo giovane è concreto

Napoli su un giovane del West Ham

I partenopei puntano a rinforzare il proprio centrocampo e, allo stesso tempo, la zona più difensiva del campo. La possibile partenza di Andre Frank Zambo Anguissa porta gli azzurri a cercare un sostituto e per il futuro si sta valutando il profilo di Soungoutou Magassa.

Il giovane calciatore francese è da poco arrivato in Inghilterra dal Monaco, comprato per circa 17 milioni, e i partenopei puntano a prenderlo per la prossima estate. Il giovane piace e non poco, considerando che è ritenuto il possibile erede naturale di Anguissa.

Magassa, un giovane da guardare

Appena 191 minuti giocati, ma di gran spessore. In un West Ham che sta facendo fatica ad imporsi, il giovane francese continua a mettersi in mostra e a far vedere il meglio di sé. Tanto che, oltre ai partenopei, su di lui si sono già mosse Roma e Eintracht di Francoforte. I partenopei, però, hanno dalla loro la possibilità di farlo giocare maggiormente visto che il centrocampo sembrerebbe il reparto che Aurelio De Laurentiis vorrebbe “svecchiare” maggiormente.