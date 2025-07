Napoli, chiuso il colpo Lorenzo Lucca: l’attaccante sarà il vice Romelu Lukaku

Dopo aver perfezionato le trattative per il trasferimento in azzurro di Luca Marianucci, Kevin De Bruyne, Noa Lang e Sam Beukema, la SSC Napoli ha chiuso un ulteriore acquisto di livello accontentando l’allenatore Antonio Conte che l’ha espressamente richiesto: Lorenzo Lucca.

Come rivelato da Fabrizio Romano, Aurelio De Laurentiis ha in queste ore presentato la prima offerta ufficiale all’Udinese, con il club campano che, alle cifre attuali, pagherebbe il calciatore solo 9 milioni di euro in questa stagione, per poi chiudere la trattativa il prossimo anno con un obbligo di riscatto fissato a 26 milioni.

FABRIZIO ROMANO SVELA LE CIFRE PER IL TRASFERIMENTO DI LORENZO LUCCA ALLA SSC NAPOLI: IL CALCIATORE ARRIVA IN AZZURRO IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO

“Offerta ufficiale del Napoli per Lorenzo Lucca: 9 milioni di euro di corrispettivo per il prestito oneroso, 26 milioni di obbligo di riscatto… e bonus in fase di discussione con l’Udinese. I colloqui sono in una fase molto avanzata, i passaggi formali potranno seguire non appena l’Udinese darà il via libera definitivo”.