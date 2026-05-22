Napoli, un club inglese si fa avanti per Vergara: la cifra da capogiro

Tra le grandi sorprese di questa stagione, per il Napoli c’è stato sicuramente Antonio Vergara. Non appena ha avuto la possibilità, il centrocampista ha dimostrato di meritare di indossare la maglia azzurra.

Il temperamento del giovane calciatore non è passato inosservato. Secondo quanto riportato da Nicolò Shira, un club inglese non avrebbe perso tempo e avrebbe fatto un’offerta ad Aurelio De Laurentiis per acquistare il talentuoso giocatore, classe 2003. La cifra della proposta si aggirerebbe intorno ai 25-30 milioni di euro.

Nonostante il team partenopeo sia stato contattato anche da altre squadre della Serie A, il Napoli è intenzionato a non cedere Vergara ed a dargli fiducia per le prossime stagioni.

Un altro perno della rosa è Scott Mctominay. Lo scozzese è un calciatore completo, spesso in grado di ricoprire anche il ruolo di attaccante aggiunto. Le sue doti da leader sono state fondamentali fin ora e il suo apporto farà la differenza anche nelle future partite.

Il team azzurro non vede l’ora di annunciare il rinnovo del contratto del centrocampista fino all’2030. Le trattative sono ancora in atto, ma sembra che stiano giungendo verso la fine.