Napoli, cifre e dettagli dell’affare Ostigard

Leo Skiri Østigård, difensore del Brighton e della nazionale norvegese, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrale è da tempo nel mirino degli azzurri, che l’hanno osservato a lungo nel corso della passata stagione, quando ha vestito la maglia del Genoa.

Il giocatore ha quasi subito dato la propria disponibilità al trasferimento e come già dichiarato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio la trattativa in corso è stata molto lenta.

Secondo l’edizione giornaliera de La Gazzetta dello Sport la trattativa è ormai in chiusura e l’ufficialità arriverà a breve. L’affare si chiuderà a circa 8 milioni più bonus di cui 5 milioni da pagare subito e la restante parte al riscatto del cartellino.

Non appena le due società concluderanno l’affare Østigård potrà arrivare a Napoli per le visite mediche ma considerando i tempi tecnici necessari non sembra possibile che raggiunga la squadra in ritiro a Dimaro.