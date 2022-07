Napoli, cinque addii e una ‘sorpresa’. Addio Mertens, Vieri: “Un giocatore così lo devi tenere”

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha iniziato una vera e propria rivoluzione non rinnovando il contratto di Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, tuttavia, è stato solo il prima di una lunga serie di calciatori che diranno addio alla squadra azzurra nel corso delle prossime settimane.

Oltre ad Insigne, infatti, sono altre quattro le cessioni definite dalla dirigenza azzurra: Demme, Ounas, Petagna e Politano. Da questi calciatori il club punta a racimolare una cifra da poter investire sul mercato per rinforzare la squadra.

Un altro calciatore che non vestirà più la maglia del Napoli è Zinedine Machach. Il calciatore, infatti, ha risolto il contratto con il club azzurro nei giorni scorsi e si è accasato ufficialmente all’Ionikos Nikeas, una squadra greca con cui ha firmato un biennale.

A sorpresa, invece, partirà per il ritiro di Dimaro con il Napoli Folorunsho. Quest’ultimo, infatti, ha rifiutato di trascorrere un’altra stagione al Bari ed ha preferito ritornare a Napoli per cercare di convincere Luciano Spalletti.

Ufficiale, per il momento, anche l’addio di Dries Mertens, il quale è ora senza contratto. Critiche, per l’addio del belga al Napoli sono arrivate da parte di un grande attaccante, Vieri: “Mertens? Gli avrei fatto due anni di contratto. Dove lo trovi un altro così? Già inserito nel contesto, innamorato di Napoli. esperienza, può giocare titolare o fare ingressi di qualità, giocare anche “falso nove”.

“Devi cercarne un altro che non conosce le pressioni di Napoli, e comunque pagarlo non poco. Ma non tutto quello che fanno a Napoli lo capisco sempre, se non che devono guardare il bilancio, e quello lo fanno molto bene. Però un giocatore così lo devi tenere“.