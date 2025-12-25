giovedì, Dicembre 25, 2025
Napoli, cinque cessioni nel mercato invernale: via anche due nuovi acquisti

Moreno Zannone
ADL
Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

Il Napoli prepara le prossime mosse in vista della finestra di mercato, lavorando dietro le quinte con grande attenzione. Il direttore sportivo Giovanni Manna è in costante sintonia con Antonio Conte, con l’obiettivo di definire una strategia chiara tra rinforzi e tagli alla rosa.

In questo momento, il focus del club è soprattutto sulle uscite. Secondo quanto filtra, alcuni giovani come Vergara, Ambrosino e Marianucci sono pronti a lasciare per trovare spazio e continuità, una scelta utile anche per garantire al Napoli un concreto alleggerimento del monte ingaggi.

Tra i nomi valutati in partenza figura anche Mazzocchi, considerato il profilo più cedibile per liberare un posto in rosa e facilitare eventuali nuovi inserimenti. Una decisione che rientra in una più ampia razionalizzazione dell’organico.

Resta infine il tema più delicato, quello legato a Lorenzo Lucca. L’attaccante non ha convinto e potrebbe essere ricollocato altrove, ma tutto dipenderà dalle condizioni di Romelu Lukaku, chiamato a ritrovare forma e rendimento dopo un lungo stop per infortunio, elemento chiave nelle valutazioni della dirigenza.

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

