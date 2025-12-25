Napoli, cinque cessioni nel mercato invernale: via anche due nuovi acquisti

Il Napoli prepara le prossime mosse in vista della finestra di mercato, lavorando dietro le quinte con grande attenzione. Il direttore sportivo Giovanni Manna è in costante sintonia con Antonio Conte, con l’obiettivo di definire una strategia chiara tra rinforzi e tagli alla rosa.

In questo momento, il focus del club è soprattutto sulle uscite. Secondo quanto filtra, alcuni giovani come Vergara, Ambrosino e Marianucci sono pronti a lasciare per trovare spazio e continuità, una scelta utile anche per garantire al Napoli un concreto alleggerimento del monte ingaggi.

Tra i nomi valutati in partenza figura anche Mazzocchi, considerato il profilo più cedibile per liberare un posto in rosa e facilitare eventuali nuovi inserimenti. Una decisione che rientra in una più ampia razionalizzazione dell’organico.

Resta infine il tema più delicato, quello legato a Lorenzo Lucca. L’attaccante non ha convinto e potrebbe essere ricollocato altrove, ma tutto dipenderà dalle condizioni di Romelu Lukaku, chiamato a ritrovare forma e rendimento dopo un lungo stop per infortunio, elemento chiave nelle valutazioni della dirigenza.